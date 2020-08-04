Sürmene'de 2 apartman karantinaya alındı
TRABZON'un Sürmene ilçesinde 8 katlı 2 bina, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
04.08.2020 16:57 | Son Güncelleme: 04.08.2020 17:43
TRABZON'un Sürmene ilçesinde 8 katlı 2 bina, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakası görülen Muratlı Mahallesi'ndeki 100 Evler Sitesi'nin karantinaya alınmasına karar verdi. Karar üzerine 8 katlı 2'şer apartmanın giriş ve çıkışları kapatıldı. Bina çevresinde de jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındı.
Kaynak: DHA