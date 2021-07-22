SÜRMENE AÇIKLARINDAKİ HORTUM OLUŞTU
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SÜRMENE AÇIKLARINDAKİ HORTUM OLUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TRABZON'un Sürmene ilçesinde kısa süreli sağanağın ardından Karadeniz açıklarında hortum oluştu.

TRABZON'un Sürmene ilçesinde kısa süreli sağanağın ardından Karadeniz açıklarında hortum oluştu. Hortum vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçede sabah saatlerinde kısa süreli sağanağın ardından etkili olan rüzgarın sonarı deniz üzerinde hortum oluştu, bir süre sonra da kayboldu. Sahilden yaklaşık 2 mil açıkta oluşan hortumu gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

SÜRMENE AÇIKLARINDAKİ HORTUM OLUŞTU
SÜRMENE AÇIKLARINDAKİ HORTUM OLUŞTU
SÜRMENE AÇIKLARINDAKİ HORTUM OLUŞTU
SÜRMENE AÇIKLARINDAKİ HORTUM OLUŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Sürmene açıklarında hortum kamerada
Sürmene açıklarında hortum kamerada
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