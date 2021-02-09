Surlara çıkılmasını engellemek için tabela ve demir çitin ardından sac bariyer
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Surlara çıkılmasını engellemek için tabela ve demir çitin ardından sac bariyer

09.02.2021 09:37 | Son Güncelleme: 09.02.2021 09:40
Surlara çıkılmasını engellemek için tabela ve demir çitin ardından sac bariyer

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde bulunan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen tarihi surlara fotoğraf çekmek için çıkanları önlemek amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nce konulan uyarı tabelaları ve demir çitler, işe yaramadı.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde bulunan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen tarihi surlara fotoğraf çekmek için çıkanları önlemek amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nce konulan uyarı tabelaları ve demir çitler, işe yaramadı. Surlara çıkmaya devam edenler olunca bu kez sac bariyerli önlem alındı. Surlara çıkan merdivenlerin çevresi, sac bariyerlerle kapatılınca gelenler de sur diplerinde fotoğraf çekmeye başladı. 

Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 5 bin yıllık ve 5 kilometre uzunluğundaki surlar, üzerinde fotoğraf çekme isteğiyle zaman zaman ölümlerle sonuçlanan düşme vakalarıyla gündeme geliyor. Yüksekliği 10 ile 12 metre arasında değişen surlara çıkılmasının önlemek amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nce uyarı tabelaları asılırken, merdivenler de demir çitlerle çevrildi. Bu önlemlere rağmen demir çitler kesilerek ve kırılarak surlara çıkılmaya devam edilmesi üzerine merdiven girişleri, bu kez sac bariyerlerle kapatıldı. Hz. Süleyman Camisi ve İçkale'nin de bulunduğu park alanına gelenler, bu önlem üzerine çıkamadıkları surların diplerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

'BAKIP BAKIP GERİ GİDİYORUM'Alınan önlemler yüzünden surlara çıkamadığını dile getiren Fatma Durmuş, "Yapacak bir şey yok. Aslında önlem almak güzel ama hepsini değil de yarısını kapatsalardı. İnsanlar surların üzerinde yürürken sağa sola bakmıyorlar. Geldim, bakıp bakıp geri gidiyorum. Yukarı çıkamıyorum" dedi.Özbekistan'dan gelen Sitora Xejayeva da önlem alınmasının güzel olduğunu belirterek, "Fotoğraflar çektirdik, memnun kaldık. İnşallah yine geleceğiz" diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Yusuf Canpolat ise surlara çıkamadıklarını belirterek, üzerinde fotoğraf çektiremeden İstanbul'a döneceğini söyledi.


Surlara çıkılmasını engellemek için tabela ve demir çitin ardından sac bariyer
Surlara çıkılmasını engellemek için tabela ve demir çitin ardından sac bariyer
Surlara çıkılmasını engellemek için tabela ve demir çitin ardından sac bariyer
Surlara çıkılmasını engellemek için tabela ve demir çitin ardından sac bariyer
Surlara çıkılmasını engellemek için tabela ve demir çitin ardından sac bariyer
Surlara çıkılmasını engellemek için tabela ve demir çitin ardından sac bariyer
Surlara çıkılmasını engellemek için tabela ve demir çitin ardından sac bariyer
Surlara çıkılmasını engellemek için tabela ve demir çitin ardından sac bariyer
Surlara çıkılmasını engellemek için tabela ve demir çitin ardından sac bariyer
Surlara çıkılmasını engellemek için tabela ve demir çitin ardından sac bariyer
Surlara çıkılmasını engellemek için tabela ve demir çitin ardından sac bariyer
Surlara çıkılmasını engellemek için tabela ve demir çitin ardından sac bariyer
Surlara çıkılmasını engellemek için tabela ve demir çitin ardından sac bariyer
Surlara çıkılmasını engellemek için tabela ve demir çitin ardından sac bariyer

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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