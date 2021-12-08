ŞURKAV Osmanlıca ve Hüsn'ü Hat Olgunlaştırma Kurs Kayıtları Başladı

ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV), Osmanlıca ve Hüsn'ü Hat olgunlaştırma kursları açacağını duyurdu.

"Herşey insan içindir" ilkesinden hareketle etkinlikler, yarışmalar, eğitim çalışmaları, yayın çalışmaları, restorasyonlar gibi pek çok faaliyet gerçekleştiren ŞURKAV, toplumun kültür düzeyini yükseltmek, kişilerin gelişimlerini artırmak, bilgi, beceri kazandırmak, üst öğretime hazırlamak, kültürel değerlerimizi korumak ve yaygınlaştırmak amacıyla Osmanlıca ve Hüsnü Hat olgunlaştırma kursları açıyor.

Ücretsiz olarak verilecek olan kurslara müracaatlar, 13-31 Aralık 2021 tarihleri arasında Yusufpaşa Mh. 886. Sk. No: 27 Eyyübiye - Şanlıurfa adresindeki ŞURKAV idare merkezinde alınacak.

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