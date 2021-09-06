ŞURKAV Mobil Uygulama Kültür Bilgi Yarışması Kazananları Belli Oldu
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ŞURKAV Mobil Uygulama Kültür Bilgi Yarışması Kazananları Belli Oldu

ŞURKAV Mobil Uygulama Kültür Bilgi Yarışması Kazananları Belli Oldu
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Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından Türkiye'de yerel bazda bir ilk olan Şanlıurfa ve Kültürü konulu bilgi yarışması mobil uygulama yazılımı geliştirildi.

Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından Türkiye'de yerel bazda bir ilk olan Şanlıurfa ve Kültürü konulu bilgi yarışması mobil uygulama yazılımı geliştirildi.

Tüm mobil uygulama marketlerinden indirilebilen uygulama ile teknolojiden faydalanılarak, Şanlıurfa ilinin tarih, kültür, eğitim, sanat, turizm, tarım vb. konularda insanların eğlenerek doğru bilgi edinmelerini sağlanması amacıyla Şanlıurfa'nın sahip olduğu tüm değerlerin tanınması, şehrin kültürel ve turistik gelişimine katkıda bulunulması hedefleniyor.

Online olarak oynanabilen Bilgi Yarışmasında toplamda 12 soru bulunuyor. Özenle seçilmiş geniş soru havuzu ile her oyunda farklı sorular yarışmacıların karşılarına çıkıyor.

Yarışmacıların 4 joker ve 7. sorudan sonra tanıtım videosu izleyerek yarışmaya devam etme hakkı bulunuyor. Ay içerisinde yarışmaya katılan her bir yarışmacı birden fazla oyun kazanmış olsa dahi o ay içerisinde bir kez çekilişe katılma hakkı kazanıyor.

Temmuz ve Ağustos aylarında toplamda 1512 kişinin cihazına indirdiği ŞURKAV "Kültür Bilgi Yarışması" mobil uygulamasında, Ağustos ayında il içinden 299 kişi, il dışından 51 kişi yarışarak, çekilişe katılmaya hak kazandı.

ŞURKAV Yönetimince yapılan 2021 yılı Ağustos ayı hediye çekilişi sonucu, ödül kazanan isimler belirlendi. Ağustos ayında İl içinden yarışmaya katılarak Sembol Ocakbaşında ciğer kebabı, Çulcuoğlu Restorantta tatlı ikramı ve Halfeti gezisi kazanan isimler.

Sıra

Çekiliş No

Adı Soyadı

1

403

Murat ÖNEN

2

3421

Hüseyin BAYDİLLİ

3

2621

Adem YILDIRIM

4

1149

Neşe BASIR

5

1210

Yunus Emre ÇİFTÇİ

6

12706

Esra SUVEREN

7

464

Zeliha KORNEK

8

1973

Halil YAŞAR

9

298

Hasan ALTUNDAĞ

10

1071

Ahmet KORUR

Ağustos ayında İl içinden yarışmaya katılarak, Şanlıurfa'da 1 gece ücretsiz konaklama, Cevahir Han'da yüzde 40 indirim, GAP Turizm ve Seyahat Acentesinde Uçak ve yemeklerde yüzde 15 indirim, Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri odasınca Rehberlik hizmetlerinde yüzde 20 indirim, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, Mozaik Müzesi ve Göbeklitepe'ye ücretsiz giriş kazanan isimler.

Sıra

Çekiliş No

Adı Soyadı

1

391

Mehmet BASIR

2

4259

Sinan Cem KANDEMİR

3

4317

Merve KILIÇ

4

257

Ömer Faruk ÖZEN

5

785

Ümmühan KILIÇ

6

1495

İzzet GÜNÖZ

7

4454

İbrahim Halil ARIKAN

8

4533

Cemal ERİŞ

9

12

Mehmet KANDEMİR

10

299

Müslüm Kayhan İNAN

Kaynak: Habermetre

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