ŞURKAV Mobil Bilgi Yarışması Kasım Ayı Talihlileri Belirlendi

ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) "Şanlıurfa ve Kültürü" konulu mobil uygulama bilgi yarışması Kasım ayı kazananları belli oldu.

ŞURKAV Yönetim Kurulu tarafından, mobil uygulamada soruları doğru cevaplayan il içinden 245, il dışından 3 kişi arasında yapılan çekilişle İl içinden 10, il dışından ise 3 talihli belirlendi.

Ödül kazananlara bilgilerin e-mail yoluyla bildirileceği yarışmada kazananların isimleri şöyle:

İl İçi Kazananlar: Oğuzhan Yıldırım, Halil Aytaç, Büşra Çiçek, Muhammed Ali Özkan, Mustafa Genç, İbrahim Baylan, Bekir Öncü, Hamza Kızılay, Salih Yıldız, Mehmet Düğer.

İl Dışı Kazananlar: Tülin Sökülmez, Mehmet Nuri Ülgen, İbrahim Halil Arıkan.

İl dışı ödül kazananlara; Şanlıurfa'da 1 gece ücretsiz konaklama, Cevahir Han'da yüzde 40 indirim, GAP Turizm ve Seyahat Acentesi uçak bileti ve yemeklerde yüzde 15 indirim, Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odasınca rehberlik hizmetlerinde yüzde 20 indirim ile Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, Mozaik Müzesi ve Göbeklitepe'ye ücretsiz giriş hakkı veriliyor.

İl içi ödül kazananlara ise Sembol Ocakbaşında ciğer kebabı ikramı ile Çulcuoğlu Restaurantta tatlı ikramı ödül olarak veriliyor.

Şanlıurfa ve Kültürü Konulu Mobil Uygulama Hakkında

Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından Türkiye'de yerel bazda bir ilk olarak geliştirilen Şanlıurfa ve Kültürü konulu bilgi yarışması mobil uygulama yazılımı, tüm mobil uygulama marketlerinden ücretsiz indirilebiliyor.

Uygulama ile teknolojiden faydalanılarak Şanlıurfa ilinin tarih, kültür, eğitim, sanat, turizm, tarım vb. konularda insanların eğlenerek doğru bilgi edinmelerini sağlanması amacıyla Şanlıurfa'nın sahip olduğu tüm değerlerin tanınması, şehrin kültürel ve turistik gelişimine katkıda bulunulması hedefleniyor.

Online olarak oynanabilen Bilgi Yarışmasında toplamda 12 soru bulunuyor ve özenle seçilmiş geniş soru havuzu ile her oyunda farklı sorular yarışmacıların karşılarına çıkıyor.

Yarışmacıların 4 joker ve 7. sorudan sonra tanıtım videosu izleyerek yarışmaya devam etme hakkı bulunuyor. Ay içerisinde yarışmaya katılan her bir yarışmacı birden fazla oyun kazanmış olsa dahi o ay içerisinde bir kez çekilişe katılma hakkı kazanıyor.

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