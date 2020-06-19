HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

ŞURKAV Kiracılarına kolaylık

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) kiracıları Nisan, Mayıs ve Haziran ayı kiralarını 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren altı taksitte ödeyecek.

ŞURKAV Kiracılarına kolaylık
19.06.2020 12:42 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:46

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) kiracıları Nisan, Mayıs ve Haziran ayı kiralarını 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren altı taksitte ödeyecek. Altı ayda bir kira ödemesi yapan kiracılar, ödemelerini üç ay erteleyerek faizsiz ödeyecek. ŞURKAV, kira bedellerine bir yıl boyunca artış yapmayacak.

Korona virüs salgınının önlenmesi ve toplum sağlığına olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla İçişleri Bakanlığı genelgesiyle birçok iş yerinin faaliyetleri durdurulmuştu. Virüs salgınının ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla hayata geçirilen tedbirler kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğü de mülkiyetindeki gayrimenkullerde kiracı olan ve faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait kiralarının ertelenmesi, kiraların 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren faiz işletilmeden tahsil edilmesi kararı almıştı.

Vali Abdullah Erin başkanlığında toplanan Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı ise, kiracısı olan esnafa destek olmak amacıyla bir dizi kararlar aldı. 13 Nisan 2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan kararla, kiracıların Nisan, Mayıs ve Haziran ayı kiralarının faiz işletilmeden ertelenmesi, ertelenen kiraların 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 6 eşit taksitte alınması kararlaştırılmıştı.

Kanunen sivil toplum kuruluşu olarak tanımlanan ve tüm hizmetlerini gayrimenkullerinden elde ettiği kira gelirleriyle yürüten ŞURKAV, korona virüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla 10 Haziran 2020 tarihli toplantısında yeni bir karar daha aldı. Alınan bu karara göre, ŞURKAV gayrimenkullerinde kiracı olarak bulunan ve 6 ayda bir ödeme yapan kiracıların, altı aylık ödemeleri faiz işletilmeden üç ay ertelendi.

Aynı kararla kiracılarına büyük bir kolaylık daha sağlayan ŞURKAV, 1 Temmuz 2020 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında kira bedellerinde artış yapmama kararı aldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Ekonomi
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Ekonomi
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,86'dan işlem görüyor Ekonomi
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,86'dan işlem görüyor
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek Ekonomi
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi Ekonomi
Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Altının gram fiyatı 381,7 liradan işlem görüyor Ekonomi
Altının gram fiyatı 381,7 liradan işlem görüyor
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek
Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda...
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi
Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın
Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Altının gram fiyatı 380,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 380,5 liradan işlem görüyor
Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı
Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı
Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı
Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı
Koronavirüse rağmen Ümraniye, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde konut satışları patladı
Koronavirüse rağmen Ümraniye, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde konut satışları patladı
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti
Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı
Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı
Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı
Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı
İstanbul'da otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
İstanbul'da otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Halife Hafter Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz Nuri Bilge Ceylan
Spor Sergen Yalçın Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Lgs Bursa Kadın Ankara
Şu an buradasınız: ŞURKAV Kiracılarına kolaylık - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 13:20:52. #1.15#
title