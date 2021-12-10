ŞURKAV Bursa Şubesi Üyeleri Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Şanlıurfa Valisi ve ŞURKAV Başkanı Abdullah Erin'i makamında ziyaret etti.

ŞURKAV Bursa Şube Başkanı Sami Özbağkıran öncülüğünde gerçekleşen ziyarette, ŞURKAV'ın Bursa ilinde yaptığı çalışmalar hakkında Vali Erin'e bilgiler verildi. Özbağkıran, ŞURKAV'ın faaliyetlerine verdiği destek ve kabulünden dolayı Vali Erin'e teşekkür etti.

Vali Abdullah Erin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "ŞURKAV Bursa Şubesi üyelerinin bu ziyareti, bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bundan sonra yapacağımız Şanlıurfa ile ilgili tanıtım çalışmalarında Bursa ayağını organize temek üzere orada bulunan üyelerimizle bir araya geldik. Vakfın görünürlüğünü artırmak, faaliyetleri verimli hale getirmek için güçlü koordinasyonumuzu sürdüreceğiz. " dedi.

Valilik ziyaretinin ardından ŞURKAV idare merkezinde yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen heyet, burada da Bursa'da gerçekleştirilecek faaliyetlerle ilgili istişarelerde bulundu.

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