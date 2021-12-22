ŞURKAV Bursa Şube Başkanı Özbağkıran'dan Vali Canbolat'a Ziyaret
ŞURKAV Bursa Şube Başkanı Özbağkıran'dan Vali Canbolat'a ZiyaretŞURKAV Bursa Şube Başkanı Özbağkıran'dan Vali Canbolat'a ZiyaretŞanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sami Özbağkıran, Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.
BURSA (Habermetre) - ŞURKAV Bursa Şube Başkanı Özbağkıran'dan Vali Canbolat'a ZiyaretŞURKAV Bursa Şube Başkanı Özbağkıran'dan Vali Canbolat'a ZiyaretŞanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sami Özbağkıran, Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.
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