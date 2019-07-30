Suriyelilerle ilgili gördüğünüz her içeriğe inanmalı mısınız?

Suriyelilerle ilgili gördüğünüz her içeriğe inanmalı mısınız?

Sosyal medyada Suriyelilerle ilgili gördüğünüz her habere inanmalı mısınız? Bu sorunun yanıtı “kesinlikle hayır”. Zira bütün dünyanın gündeminde olan yalan haber furyasını en güçlü hisseden ülkelerden biri Türkiye. Türkiye 37 ülke arasında sahte habere en çok maruz kalan ülke konumunda

Suriyelilerle ilgili gördüğünüz her içeriğe inanmalı mısınız?

"Suriyeliler devletten maaş alıyor", "Suriyeliler istediği üniversiteye sınavsız giriyor", "TOKİ evleri Suriyelilere bedava verilecek"...

Türkiye'de sosyal medyayı takip eden, Twitter'da, Facebook'ta bir hesabı olan, eşiyle dostuyla whatsapp üzerinden haberleşen milyonlarca insandan biriyseniz son sekiz yıl içerisinde yukarıdaki cümlelerden en az biriyle karşılaşmış olmanız büyük ihtimal. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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