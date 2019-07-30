Suriyelilerle ilgili gördüğünüz her içeriğe inanmalı mısınız?

"Suriyeliler devletten maaş alıyor", "Suriyeliler istediği üniversiteye sınavsız giriyor", "TOKİ evleri Suriyelilere bedava verilecek"...

Türkiye'de sosyal medyayı takip eden, Twitter'da, Facebook'ta bir hesabı olan, eşiyle dostuyla whatsapp üzerinden haberleşen milyonlarca insandan biriyseniz son sekiz yıl içerisinde yukarıdaki cümlelerden en az biriyle karşılaşmış olmanız büyük ihtimal. Euronews.com'da Görüntüle