Suriyelilerin yaşadığı evde yangın

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Suriyelilerin yaşadığı bir evde yangın çıktı.Büyük paniğin yaşandığı olayda, can yada mal kaybı olmadı.

Edinilen bilgiye göre İslahiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Garnizon caddesi üzerinde bulunan bir evde yangın çıktı. Suriyeli bir ailenin yaşadığı öğrenilen evi bir anda saran alevlerin nedeni henüz belirlenemezken, olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Dumanların gök yüzüne ulaştığı yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın esnasında ailenin evde olmaması nedeniyle herhangi can kaybı yada yaralananın olmadığı öğrenildi.

Büyük korkuya neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor