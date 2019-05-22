Suriyelilerin 'Vatan Özlemi' Yoğunluğu

Ramazan Bayramı'nı geçirmek için ülkelerine gitmek isteyen yüzlerce Suriyeli Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden olurken, ülkelerine dönenlerin sayısı bugün 4 bine ulaştı.

Bayram için ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler sınır kapısında yoğunluk oluşturdu. Polis ve asker, tedbir alarak izdiham yaşanmasını önlüyor. Suriyeliler, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı ile huzur ve barışın geldiği bölgelere akın ediyor.

Suriyeliler, Kilis Valiliğinin izni ile Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez, Çobanbey, El Bab, Carabulus, Afrin ilçeleri, Mare, Soran, Aktarin kasabaları, çeşitli şehir ve köylere gidiyor. Bugün itibariyle Kilis'ten 4 bin civarında Suriyeli ülkesine giderken, işlemlerin hızlı yapılması nedeniyle izdiham yaşanmadı. Göç İdaresi tarafından 6 büyük çadırın kurulduğu alanda bütün tedbirlerin alındığı bildirildi.

4 ayrı kontrol noktasından geçen Suriyeliler, online randevu sisteminde kayıtlı ise ülkelerine gitmelerine izin veriliyor. Suriyeliler İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan kayıt işlemlerinden sonra İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğü tarafından yurt dışına çıkış işlemlerinin ardından Suriye'ye geçmeye başladı. Sağlık Müdürlüğü görevlileri, 15 yaş altı çocukların aşı kartlarını yanlarında getirmeleri gerektiğini, aşı kartı olmayanlara aşı yapıldığını bildirdi. - KİLİS

Kaynak: İHA