Suriyelilerin Vatan Özlemi Aşırı Sıcakları Dinlemedi

Kurban Bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, 40 dereceyi aşan aşırı sıcaklara rağmen saatlerce kuyrukta bekleyerek ülkelerine gidiyor. Türkiye'nin dört bir tarafından Kilis'e gelen ve Kurban Bayramı için ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler sınırda yoğunluk oluşturdu. Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler Kilis Valiliğinin izni ile 1-18 Ağustos tarihleri arasında Suriye'nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile Suriye'nin diğer şehirlerine gidiyor. Online randevu sistemine kayıt olduktan sonra Kilis'e gelen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. Suriyeliler, 40 dereceyi aşan aşırı sıcaklara, rağmen sabah erken saatlerinden itibaren sıraya girdi. Yanlarında getirdikleri eşyaları taşımakta zorluk çeken Suriyelilerin Göç İdaresi tarafından kayıtları yapılıyor. Daha sonra pasaport polisinin kontrolünden geçiyor. Suriyeliler daha sonra gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle ülkelerine gidiyor. Sağlık Müdürlüğü görevlileri de 15 yaş altı çocukların aşı kartlarını kontrol ediyor. Aşı kartı olmayanlara aşı yapılıyor. Polis, Suriyelilerin izdiham oluşturmaması için tedbirler alıyor.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)