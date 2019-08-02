Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör örgütlerinden temizlenen bölgelere dönüşü sürüyor.

Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 300 Suriyeli, "Gönüllü Geri Dönüş Programı" kapsamında, Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosuna geldi.

Burada işlemleri tamamlanan Suriyeliler, minibüslere bindirilerek Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'tan temizlenen bölgelere gönderildi.

Suriyeli Muhammed Recep, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesindeki iç savaş nedeniyle Halep'e bağlı Bab ilçesinden kaçarak Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Türkiye'de kaldığı süre içerisinde güzel günler geçirdiğini anlatan Recep, "5 yıldır burada yaşıyorum. Kimseyle sorun yaşamadım, hiç kimseden bir kötülük görmedim. Allah'a şükür burada kardeş gibi yaşadık. Türkler bizimle ekmeklerini paylaştı. Çok şükür Türk askeri orada bizim yaşadığımız yerin güvenliğini sağladığı için dönmeye karar verdim." diye konuştu.

Bundan sonraki hayatını ülkesinde geçireceğini ifade eden Recep, zor günlerde kendilerine kapılarını açan ve her türlü desteği sağlayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Türk halkına minnettar olduklarını kaydetti.

Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında 2015'ten bu yana yaklaşık 330 bin Suriyeli ülkesine döndü.

Kaynak: AA