Suriyelilerin Türkiye'ye Dönüşleri Sürüyor

Ramazan Bayramı'nı geçirmek için ülkelerine giden Suriyelilerin, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan dönüşleri devam ediyor.

Suriye'nin Esselame Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından otobüslerle Öncüpınar Gümrük Kapısı'na getirilen Suriyeliler, burada Göç İdaresi ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolün ardından Türkiye'ye giriş yapıyor.

Essalame Gümrük Kapısı Müdürü General Kasım el-Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sağladığı fırsat sayesinde binlerce Suriyeli'nin yıllar sonra bayram için ülkesine geldiğini söyledi.

Ramazan Bayramı'nı yakınlarıyla geçirme fırsatı bulan yaklaşık 42 bin kişinin, Türkiye'ye döndüğünü aktaran el-Kasım, "Geçen yıl olduğu gibi bu sene de binlerce vatandaşımız yakınlarıyla hasret giderdi. Vatandaşlarımız Türkiye'nin de desteğiyle gerçekleştirilen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası terör örgütlerinden temizlenen bölgelerde huzur içerisinde bayramı yaşadılar." diye konuştu.

Kasım, gidiş ve dönüş işlemlerinde sağlanan kolaylıklardan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla 52 bin 114 Suriyeli ülkesine gitmişti.