Suriyelilerin Türkiye'ye Dönüşleri Sürüyor

Ramazan Bayramını ülkelerinde geçiren 52 bin 114 Suriyelinin, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye dönüşleri devam ediyor.

Kilis Valiliğinin izniyle Ramazan Bayramı için 18 Mayıs-13 Haziran tarihlerinde ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyelinin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor.

Geri dönüşler nedeniyle sınırın iki tarafında da yoğunluk oluştu. Ülkelerinden dönen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemlerini yapılarak yanlarında getirdikleri eşyaların da aranmasının ardından Türkiye'ye alınıyor.

Suriyeli sığınmacılardan Ahmed Ammar, uzun bir aradan sonra yakınlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek Türk devletine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Valilik yetkilileri, 31 Temmuz'a kadar ülkesine gidenlerin tamamının döneceğini, şu ana kadar dönenlerin sayısının 35 bini bulduğunu bildirdi.