Suriyelilerin Türkiye'ye Dönüşleri Sürüyor

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Kilis'teki Öncüpınar sınır kapılarından Türkiye'ye dönüşleri devam ediyor.

Kilis Valiliğinin izniyle 18 Mayıs-13 Haziran arasında ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyeli sığınmacıdan yaklaşık 25 bini Türkiye'ye döndü.

Dönüşler nedeniyle sınırın iki tarafında da yoğunluk oluştu.

Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemleri yapılan Suriyeliler, yanlarında getirdikleri eşyalarla Türkiye'ye giriş yaptı.

Suriyelilerden şu ana kadar 25 bin kişinin geri döndüğü, tamamının ise 31 Temmuz'a kadar Türkiye'ye geleceği bildirildi.