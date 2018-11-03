Suriyelilerin tehlikeli yolculuğu

KİLİS - Kilis'te, küçük kamyonetin kasasına 10 kişi binen Suriyelilerin yolculuğu kameraya yansıdı.

Nüfusundan fazla Suriyeli barındıran Kilis'te, Suriyelilerin kural tanımadan trafikte seyir etmeleri kameralara yansıdı. Küçük kamyonetin kasasına binen yaklaşık 10 Suriyelilerin tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı. Kamyonette ve kasasında bulunan 10 kişilik Suriyeli aile ilginç görüntülere neden oldu. Tehlikeli yolculuğa rağmen Suriyeli ailenin rahat tavırları ise görenleri şaşırttı.