Suriyelilerin Son Gün Yoğunluğu...ülkesine Bayramlaşmak İçin Giden Suriyelilerin Sayısı 33 Bin 480...

Suriyelilerin son gün yoğunluğu...Ülkesine bayramlaşmak için giden Suriyelilerin sayısı 33 bin 480 kişi buldu

Suriyeliler ülkesine bayramlaşmak için giden Suriyelilerin sayısı 33 bin 480 kişi bulurken son gün olması nedeniyle yoğunluk yaşanıyor

KİLİS - Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçirmek için Kilis üzerinden Suriye'ye geçenlerin sayısı 33 bin 480 kişi olurken, gidişlerde son gün olması nedeniyle sınır hattında Suriyeli yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin dört bir tarafından Kilis'e gelerek Kurban Bayramı için ülkesine geçirmek isteyen çok sayıda Suriyeli, geceden Öncüpınar Sınır Kapısı'nın yan tarafında bulunan gönderme merkezinde kurulan dev çadırlarda sıraya girdi. Bugün akşam saatlerine kadar Suriyelilerin gidişlerinin tamamlanacak.

Son gün olması nedeniyle Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriyelilerin yoğunluğu yaşanırken, Polis ile jandarma izdiham yaşanmaması için Suriyelileri kontrollü bir şekilde ülkelerine gitmelerini sağlıyor.

Suriyeliler, Fırat Kalkanı Harekatı ile barış, huzur ve güven ortamının sağlandığı Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Cerablus, El Bab, Afrin başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerine gidiyor.

Öncüpınar Sınır Kapısı'nda kurulan sağlık merkezinde bulaşıcı hastalıklara karşı 0-15 yaş grubundaki Suriyeli çocukların eksik aşıları da yapılıyor. Suriyelilerin ülkelerine gidişlerinin bugün akşam itibariyle sona ereceği, dönüşlerin 3 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında yapılacağı öğrenildi.

Randevu olamayanlarda geldi

Kilis Valiliği Online Randevu Sistemi'nin kapalı olması nedeniyle Suriyeliler, internet üzerinden randevu alamayınca bir umut ülkelerine gidebilmek için Kilis'e geldi. Sınır hattında bekleyen Suriyeliler, randevu sisteminin kapalı olması nedeniyle sıra alamadıklarını, yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.