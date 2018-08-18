Suriyelilerin Son Gün Yoğunluğu

Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçirmek için Kilis üzerinden Suriye'ye geçenlerin sayısı 33 bin 480 kişi olurken, gidişlerde son gün olması nedeniyle sınır hattında Suriyeli yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin dört bir tarafından Kilis'e gelerek Kurban Bayramı için ülkesine geçmek isteyen çok sayıda Suriyeli, geceden Öncüpınar Sınır Kapısı'nın yan tarafında bulunan gönderme merkezinde kurulan dev çadırlarda sıraya girdi. Bugün akşam saatlerine kadar Suriyelilerin gidişleri tamamlanacak.

Son gün olması nedeniyle Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriyelilerin yoğunluğu yaşanırken, polis ile jandarma izdiham yaşanmaması için Suriyelilerin kontrollü bir şekilde ülkelerine gitmelerini sağlıyor.

Suriyeliler, Fırat Kalkanı Harekatı ile barış, huzur ve güven ortamının sağlandığı Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Cerablus, El Bab, Afrin başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerine gidiyor.

Öncüpınar Sınır Kapısı'nda kurulan sağlık merkezinde bulaşıcı hastalıklara karşı 0-15 yaş grubundaki Suriyeli çocukların eksik aşıları da yapılıyor. Suriyelilerin ülkelerine gidişlerinin bugün akşam itibariyle sona ereceği, dönüşlerin 3 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında yapılacağı öğrenildi.

Randevu alamayanlar da geldi

Kilis Valiliği online randevu sisteminin kapalı olması nedeniyle Suriyeliler, internet üzerinden randevu alamayınca bir umut ülkelerine gidebilmek için Kilis'e geldiler. Sınır hattında bekleyen Suriyeliler, randevu sisteminin kapalı olması nedeniyle sıra alamadıklarını, yetkililerden yardım beklediklerini ifade ettiler. - KİLİS