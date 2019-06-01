Suriyelilerin sınırda son gün yoğunluğu

Ramazan Bayramı için giden Suriyelilerin sayısı 19 bini aştı

KİLİS - Ramazan Bayramı'nı ülkesinde yakınlarının yanında geçirmek için giden Suriyelilerin sayısı 19 bini aşarken, bu akşam geçişlerin tamamlanacağı bildirildi.

Türkiye'nin dört bir tarafından Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, 40 dereceyi bulan sıcağa rağmen son günde yoğunluk oluşturdu. Ramazan Bayramı için ülkesine giden Suriyeliler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen Azez, Soran, Aktarin, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanına gidiyor. Bu akşam itibariyle Suriyelilerin ülkelerine geçişleri tamamlanacak.

40 dereceyi bulan sıcağa rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler yoğunluğa neden oluyor. Güvenlik güçleri, izdiham oluşmaması için gruplar halinde geçişe izin veriyor. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kontrolünde Öncüpınar Sınır Kapısı gümrük sahasına alınan Suriyelilerin, burada Göç İdaresi görevlileri tarafından işlemleri yapılıyor. İl Sağlığı Müdürlüğü görevlileri ise 0-15 yaş grubu çocukların eksik aşılarını yapıyor. Daha sonra Suriyeliler, pasaport polisinin ve gümrük muhafaza ekiplerinin son kontrolünün ardından otobüslerle ülkelerine gönderiliyor. Bu akşama kadar Suriyelilerin geçişlerinin tamamlanmış olacağı bildirildi.

Kaynak: İHA