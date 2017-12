Suriyelilerin Sınır Hattındaki Kamplarda Zor Yaşamı

ERDAL TÜRKOĞLU - Ülkelerinde devam eden iç savaş nedeniyle evlerini terk eden on binlerce Suriyeli, güvenli gördükleri Hatay sınırında kurdukları çadırlarda yaşamlarını devam ettiriyor.



Saldırı hattından kaçarak güvenli bölge olarak gördükleri Türkiye sınırına gelen Suriyeliler, burada kendi imkanlarıyla ya da derneklerce kurulmuş çadırlarda hayatlarını sürdürüyor.



Suriye'nin İdlib ve Lazkiye kentlerinde sınırı bulunan Hatay'ın Yayladağı, Altınözü ve Reyhanlı ilçeleri sınırında binlerce çadır bulunuyor.



Sınır hattından görülen, birçoğu elektrik, su ve altyapısı olmayan kamplar, küçük şehirleri andırıyor.



Çadır kamp sakinleri, Türkiye'den gelen yardımlar sayesinde hayatlarını devam ettiriyor.



- "400'e yakın kamp var"



Türkiye'den giden yardımları Suriyeliler adına teslim alan Sahil Bölgesi İnsani Yardım Sorumlusu Muhammed Kömürcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yıldır devam eden iç savaşta yüz binlerce kişinin başka ülkelere veya ülke içinde göç ettiğini hatırlattı.



İdlib ve Lazkiye bölgelerinde yoğun iç göç yaşandığını vurgulayan Kömürcü, "İnsanlar, son 7 yılda evlerini terk ederek güvenli gördükleri Hatay sınırına geldi. İnsanlar, saldırılar aralıksız sürdüğünden, evlerine dönemedi. Her yıl sınır hattındaki çadır sayısı da arttı. İdlib kırsalında Reyhanlı sınırındaki Atme kampında 100 bine yakın kişi yaşarken, Altınözü ilçesi sınırındaki Derkuş'ta yaklaşık 60 bin kişi, Yayladağı ilçesi sınırındaki Hırıbticöz bölgesinde ise 50 bine yakın kişi yaşıyor. Şu an sınır hattındaki 400'e yakın kampta yaşayan insan sayısının 700 bini aştığını biliyoruz." ifadesini kullandı.



Bu kampların tamamına yakınında altyapının olmadığını dile getiren Kömürcü, zor şartlarda hayat mücadelesi veren insanların, Türkiye'den gelen yardımlar sayesinde hayatlarını devam ettirebildiğini aktardı.



Kömürcü, insanların savaşın bir an evvel bitmesini ve yurtlarına dönmenin hayalini kurduğunu dile getirerek, yardımlarını esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hayırseverlere Suriyeliler adına teşekkür etti.