Suriyelilerin 'sınır dışılarında iki hafta': Açlık, ölüm, zorla belge imzalatma ve alıkonulma

Suriyelilerin 'sınır dışılarında iki hafta': Açlık, ölüm, zorla belge imzalatma ve alıkonulma

Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi, kayıt dışı Suriyeli mültecilerin sınır dışı edilmesine ilişkin hazırladığı “Sınır Dışıların İki Haftası” adlı raporunu kamuoyuna duyurdu. Rapora göre, sınır dışı edilmeler sırasında ölümle de sonuçlanan çok sayıda hak ihlali yaşandı.

08.08.2019 22:43
Suriyelilerin 'sınır dışılarında iki hafta': Açlık, ölüm, zorla belge imzalatma ve alıkonulma

Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi, kayıt dışı Suriyeli mültecilerin sınır dışı edilmesine ilişkin hazırladığı "Sınır Dışıların İki Haftası" adlı raporunu kamuoyuna duyurdu. Rapora göre, sınır dışı edilmeler sırasında ölümle de sonuçlanan çok sayıda hak ihlali yaşandı.

Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnsiyatifi tarafından İnsan Hakları Derneği'nde (İHD) düzenlenen basın toplantısına IHD Genel Başkanı Gülseren Yoleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da katıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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