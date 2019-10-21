"Suriyelilerin sesi" Barış Pınarı manşetiyle çıktı

21.10.2019 11:04

ADSIZ GÜNEBAKAN-MUHAMMED SEMİZ - Gaziantep'te Bülbülzade Vakfı'nın desteğiyle Türkçe, Arapça, Kürtçe yayımlanan ve Suriyelilerin sorunlarının ele alındığı "İşrak" gazetesi, yeni sayısında Barış Pınarı Harekatı'na destek veren manşetle çıktı.

Manşetinde Türk askerinin Suriyeliler tarafından sevinçle karşılanmasını gösteren fotoğrafın yer aldığı son sayıda, harekatın Türkiye ve Suriye için gerekliliği vurgulandı.

Gazetenin siyasi bölüm başkanı Ahmet Mazhar Saadu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İşrak gazetesinin siyasi, kültürel, Suriye ve Türkiye meselelerini ilgilendiren farklı alanlarda yazılar içerdiğini söyledi.

Gazetenin Türkçe, Arapça ve Kürtçe yayımlandığını belirten Saadu, şunları aktardı:

"Kısa bir süre önce başlatılmış olan Barış Pınarı Harekatı, Suriyeliler ve Türkler için önemli bir süreç olduğu için, doğal olarak bu sayıda harekatı ele aldık. Bu süreç Türk ve Suriye ulusal çalışmasını aynı anda gerçekleştirmeye çalışıyor. Bu harekat, Suriye'nin kuzeyindeki terörist unsurunun varlığına son verilmesine, mülteciler için de güvenli bir bölge oluşturulmasına katkıda bulunuyor. Bu yüzden manşet 'Barış Pınarı olmalı' dedik."

Bir sonraki sayıda da aynı konuyla devam edeceklerini belirten Saadu, "Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde amaçlanan, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak, YPG/PKK'nın bu bölgede bir devletçik kurmak için yaptığı plana ölümcül bir darbe vurmaktır. Barış Pınarı Harekatı, terörist gruplar tarafından kurulmak istenen devletin planını kesintiye uğrattı." diye konuştu.

Türkiye ve Suriye'nin çıkarlarının kesiştiğini ve Suriye'nin birliğine zarar veren bu ayrılıkçı bölünme projesini yok etmek için bir araya geldiklerini ifade eden Saadu, harekatla oluşturacak güvenli bölgeyle bir milyon Suriyelinin ülkelerine dönme olasılığı bulunduğu dile getirdi.

Saadu, gazetenin manşetine seçilen fotoğrafın, Suriye Kürtlerinin, Türk askerini karşılamasını yansıttığını anlatarak, "Fotoğrafta kucaklama, doğallık, duygusallık var. Onlar için gelen Türk askerinin kabulü vardır. Batının 'şeytanlaştırmaya' çalıştığı Türk askerini o bölgedeki halkın nasıl bağrına bastığını gösteriyor. Fotoğraf meselenin Avrupa veya Amerikalıların iddia ettiği gibi olmadığını yansıtıyor." dedi.

"Suriyelilerin isteği ülkesine dönmektir"

Kültür bölüm başkanı Ali Muhamed Şerif de "İşrak" gazetesinin Suriye-Türkiye ortak kültürel derinliğinin bir yansıması olduğunu belirterek, "Kader bizi tek bir coğrafi bölgenin çocukları olarak bir araya getirdi. Dini ve kültürel ortak bir geçmişin mirasçılarıyız. Aynı zamanda bu iki toplumun birbirini tamamlayıcı farklı yönleri de vardır. İşrak, bu ortak tarih ve bu ortak kültürel mirası eski haline getirmek, onu güçlendirmek ve yüceltmek için gayret etmektedir." ifadelerini kullandı.

Birçok ortak nokta olduğu için Barış Pınarı Harekatı'nın hem Suriyeliler hem de Türkler için önemli olduğunu kaydeden Şerif, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla, Suriyelilerin Barış Pınarı Harekatı'ndan beklentileri, tıpkı Türklerin beklentileri gibidir. Türkiye'nin milli güvenlik çıkarları aynı zamanda Suriye'nin, ülkesine geri dönmek isteyen Suriyelilerin çıkarlarıdır. Suriyelilerin isteği; terörden ve teröristlerden arındırılmış, güvenin temin edildiği ülkesine geri dönmektir. Suriyelilerin isteği aynı zamanda terörist grupların oluşturulmasının ve desteklemesinin arkasındaki ana sebep olan katil Suriye rejiminden kurtulmaktır."

Kaynak: AA