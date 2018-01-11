Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdür Vekili Sadettin Akyıl, Suriyelilerin mesleki profillerini çıkardıklarını, kısa, orta ve uzun vadeli politika ve eylem planları yaptıklarını belirtti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de Emek Göçü Yönetiminin Desteklenmesi Projesi kapsamında "Yabancı ve Suriyeli İstidamı Konusunda Kamu-Özel Sektör İstişare Toplantısı", Bursa'da yapıldı.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Akyıl, göçün insanlık tarihi kadar eski bir olgu olduğunu belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2003 yılında göçü düzenli hale getirmek için 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri ile ilgili kanunu çıkardıklarını hatırlatan Akyıl, Türkiye'nin özellikle Suriyeliler konusunda başarılı bir politika izlediğini vurguladı.

Akyıl, 3 milyondan fazla Suriyelinin milletin hoşgörüsüne dayanarak belli yerleşimlere yönlendirildiğini belirterek, "Suriye'den gelenler 'mülteci' olarak nitelendirilmiyor. Suriyeliler, literatürde 'Geçici Koruma Sağlanan Yabancılar' deniliyor. Bu da yeni bir tanım olarak literatüre girdi. Onlara hiçbir zaman mülteci demiyoruz. Çünkü mültecilerin hakları başkadır. Mülteci kabul ederseniz BM kapsamında kayda girecek. Bütün uluslar kendi tanımlamalarını ayrı yapıyor." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak Suriyelilerin iş imkanlarının artırılması için birçok çalışma yürüttüklerini anlatan Akyıl, "Bakanlık olarak Suriyelilerin mesleki profillerini çıkardık. Kısa, orta ve uzun vadeli politika ve eylem planlarımızı yaptık. Mümkün olduğunca herkese ulaşmamız lazım. Birçok sektörde bu verileri ortaya koyacağız. Bu araştırmanın sonuçlarına göre sertifikalı olanların sertifikalarının geçerliliğini sağlayarak akredite edeceğiz." açıklamasında bulundu.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İlker Duran da Suriye'de 2011 yılından bu yana süren iç savaş nedeniyle 6 milyondan fazla Suriyelinin göç etmek zorunda kaldığını hatırlattı.

Bütün mazlumların yanında olan Türkiye'nin yaşananlara sessiz kalmayarak 3 milyondan fazla Suriyeli'ye kucak açtığını kaydeden Duran, şunları kaydetti:

"İnsani yardımlarla Suriyeli kardeşlerimizin yanında olan ülkemiz ensarlık görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam ediyor. BTSO olarak Suriyelilere yönelik yardım organizasyonları ve ücretsiz meslek edindirme kursları düzenledik. Kayıt dışı istihdamı azaltmak adına gerçekleştirdiğimiz 'Gelecek İçin Kayda Değer' projemizle Suriyelilere de destek olduk. Sürecin daha doğru ve etkin şekilde ilerlemesine katkı sunan bu toplantının Suriyeli kardeşlerimiz ve iş dünyamız için hayırlı olmasını diliyorum."

Bursa Vali Yardımcısı Abidin Ünsal, SGK İl Müdürü Mustafa Yılmaz ile İŞKUR İl Müdürü Eren Türkmen'in de katıldığı toplantıda, konuşmaların ardından gerçekleştirilen oturumda Türkiye'deki göç yönetiminin idari, yasal ve kurumsal kapsamı ile 'Emek Göçü Yönetiminin Desteklenmesi Projesi' ele alındı.