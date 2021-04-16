Suriyelilerin kurduğu dernekten Türkiye ve ülkelerindeki ailelere ramazan yardımı
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Suriyelilerin kurduğu dernekten Türkiye ve ülkelerindeki ailelere ramazan yardımı

Suriyelilerin kurduğu dernekten Türkiye ve ülkelerindeki ailelere ramazan yardımı
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin kurduğu Sahil Özgürlük Sandalı Derneği, Türkiye ve İdlib'deki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan dolayısıyla çeşitli yardımlar yaptı.

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Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin kurduğu Sahil Özgürlük Sandalı Derneği, Türkiye ve İdlib'deki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan dolayısıyla çeşitli yardımlar yaptı.

Dernek görevlilerince hazırlanan 8 bin 500 gıda kolisi Hatay, Mersin ve çeşitli illerdeki Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Suriye içerisinde de yardım faaliyeti yürüten dernek, İdlib bölgesindeki ailelere 10 bin gıda kolisi, 1500 paket hijyen malzemesi ve 1200 aileye çocuk maması ulaştırdı.

Dernek ayrıca, İdlib'de ramazan boyunca günlük 250 aileye sıcak iftar yemeği de dağıtıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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