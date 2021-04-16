Suriyelilerin kurduğu dernekten Türkiye ve ülkelerindeki ailelere ramazan yardımı

Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin kurduğu Sahil Özgürlük Sandalı Derneği, Türkiye ve İdlib'deki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan dolayısıyla çeşitli yardımlar yaptı.