Suriyelilerin Kaldığı Kampta Yangın: 3 Ölü

Lübnan'da Suriyeli mültecilerin kaldığı kampta çıkan yangında 3 mülteci hayatını kaybetti. Lübnanlı güvenlik güçleri, Qabb Ilyas bölgesinde Suriyelilerin kaldığı mülteci kampında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığını bildirdi. Olayda 3 Suriyelinin hayatını kaybettiği, onlarca mültecinin de dumandan zehirlendiği belirtildi. Lübnan'da kayıtlı 1 milyon Suriyeli mülteci bulunuyor.



(Muhammed Rabah / İHA)