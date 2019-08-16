Suriyelilerin eve dönüş umutları yeşerdi

16.08.2019 11:32

Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik ABD ile varılan mutabakat, Türkiye'de yaşayan Suriyelileri sevindirdi ve eve dönüş umutlarını artırdı.

Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinin kontrolünü elinde bulunduran terör örgütü PYD/PKK'nın baskı ve zulümleri nedeniyle kaçarak sığındıkları Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kendi imkanlarıyla hayatlarını sürdüren Suriyelilerin evlerine dönme umutları "güvenli bölge" gelişmesiyle yeşerdi.

Suriyeliler, ülkelerinin kuzeyinde güvenli bölge kurulma çabalarından dolayı Türkiye'ye şükranlarını dile getiriyor.

"Yüzbinlerce Suriyeli evlerine dönecektir"

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin güvenli hale gelmesi ve terör örgütünün temizlenmesiyle çok sayıda Suriyelinin dönüş yapacağını söyledi. Terör örgütünün insanlara büyük zulümler yaptığını anlatan Vecih, şöyle konuştu:

"İnsanlar bölgenin terörden temizlenmesini bekliyor çünkü bu terör örgütü, insanların evlerini, mallarını gasbetmiş, tarlalarını yakmış, çocuklarını da zorla alarak kendileri için savaştırmıştır. Bu bölge güvenli hale geldiği anda yüzbinlerce Suriyeli evlerine dönecektir. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları sonrası nasıl evlerimize döndüysek bu bölgede de evlerimize döneriz. Anlaşma nasıl olursa olsun içinde Süleyman Şah Türbesi de eski yerine dönsün. Bu atamızın türbesini Türkmenler olarak biz koruyacağız. İnşallah bu bölge aydınlık olacak ve bu aydınlık tüm ülkeye yayılacaktır. Bu bölge özgürlük ve demokrasi örneği olacaktır."

Akçakale ilçesinde yaşayan Deham Kuveyis (30) de 7 yıldır evlerine dönecekleri günün özlemiyle yaşadıklarını ifade etti. Ülkesini ve evini çok özlediğini dile getiren Kuveyis, Türkiye'nin, ABD ile Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeye ilişkin vardığı mutabakatın tüm Suriyelileri sevindirdiğini ifade etti.

Terör örgütü PYD/PKK'nın topraklarına el koymasını kabullenemediğini aktaran Kuveyis, şöyle konuştu:

"Ülkemin insanlarını, havasını, akrabalarımı hepsini çok özledim. Terör örgütü PYD/PKK'dan korktuğumuz için evlerimize dönemiyoruz çünkü gidersek geri dönememe ihtimalimiz çok yüksek. Türkiye'nin güvenli bölge için yürüttüğü çalışmaları yakından takip ediyorduk ve olumlu sonuçlanmasını dört gözle bekliyorduk. Bu haber bizi ülkede savaş bitmiş gibi sevindirdi. 7 yıllık vatan özlemimiz inşallah sona erecek. Güvenli bölge için varılan mutabakat ülkeye dönüşümüz için bir ışık oldu. Emeği geçenlerden Allah razı olsun."

"Evlerimize dönme umutlarımız yeşerdi"

Raad Suphi ise güvenli bölgenin kurulacak olmasının kendileri için bayram niteliğinde olduğunu vurguladı. Gelişmelerden mutluluk duyduklarını belirten Suphi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mutluyuz çünkü kendi topraklarımıza, doğduğumuz evlerimize dönme umutlarımız yeşerdi. İnşallah terör örgütü PYD/PKK da bölgeden çıkacak ve inşallah evlerimize güven içinde dönebileceğiz. Türkiye halkı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Bize her türlü yardımı ve ev sahipliğini gösterdiler. Bize kimlik verdiler, ne kadar teşekkür etsek azdır. Ülkemizi ve bayramlarımızı çok özledik. İnşallah güvenli bölge oluşturulur ve evimize dönersek işte asıl en büyük bayramı o zaman yaşayacağız."

"Evlerimize dönmeyi çok istiyoruz"

Ahmet Merği de sadece kendisinin değil, evine dönmeyi bekleyen tüm Suriyelilerin bu gelişmeye sevindiğini anlattı. Artık topraklarına dönme vaktinin geldiğine inanmaya başladıklarını dile getiren Merği, şunları kaydetti:

"Türkiye'de insanlar bizi iyi karşıladı ve yıllardır da beraber yaşıyoruz, hepsine çok teşekkür ediyorum. Ancak 7 yılda 14 bayramı vatanımızdan ayrı geçirmek çok acı bir durum. Her bayram içimizde bir acı var. Dönersek ölümüzü de dirimizi de görme şansımız olacak. İnşallah bu güvenlik koridoru en kısa zamanda uygulanır ve evlerimize döneriz bunu çok istiyoruz."

Kaynak: AA