Suriyelilerin bayram yolculuğu sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Suriyelilerin bayram yolculuğu sürüyor

Suriyelilerin bayram yolculuğu sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor.

Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor.

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Hatay Valiliğinin online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra randevu günü geldiğinde ülkelerine geçiyor.

Ayrıca jandarma, bayramlaşmak için ülkelerine giden Suriyelilerin sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda Suriyeli vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Türkiye'nin dört bir tarafından randevu sistemine kayıt olan Suriyeliler, Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelerek oradaki işlemlerin ardından ülkelerine geçiyorlar. Suriyeliler, Hatay Valiliğinin izni ile 5 Temmuz 18 Temmuz tarihleri arasında başta İdlib, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgeleri ile diğer şehirlere gidiyor.

Suriyelilerin sınır kapısında polis ve jandarma gözetiminde kayıtları yapılıyor. Pasaport kontrolünden geçen Suriyeliler, gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle ülkelerine gidiyor.

5 Temmuz itibariyle Suriye'ye bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısı 4 bin 513'e ulaştı. - HATAY

Suriyelilerin bayram yolculuğu sürüyor
Suriyelilerin bayram yolculuğu sürüyor
Suriyelilerin bayram yolculuğu sürüyor
Suriyelilerin bayram yolculuğu sürüyor
Suriyelilerin bayram yolculuğu sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vahap Seçer Süleyman Soylu Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Kartal Tibet İbrahim Selim Burak Özçivit Mahsun Kırmızıgül
Spor Balotelli Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Suriyelilerin bayram yolculuğu sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 13:51:33. #1.14#

title