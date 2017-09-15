Suriyelilerin Bayram Sonrası Dönüşleri Sürüyor

Kurban Bayramı'nı Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan güvenli bölgelerde geçiren Suriyelilerin dönüşleri devam ediyor.



Esselame Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, burada Gümrük ve Muhafaza ekiplerince yapılan kontrolden sonra Türkiye'ye giriş yapıyor.



Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü yetkilileri, 5 Eylül'den bu yana 19 bin Suriyelinin Türkiye'ye giriş yaptığını, bugün de 2 bin kişinin daha Türkiye'ye giriş yapmasının beklendiğini bildirdi.



Suriyeli Ali Memo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl sonra El Bab'da yaşayan akrabalarını ziyaret ettiğini söyledi.



İstanbul'da bir ayakkabı dükkanında çalıştığını belirten Memo, "Bayramda yıllardır göremediğim akrabalarımı ziyaret ettim. El Bab, Türk askeri sayesinde terör örgütü DEAŞ'ta temizlendikten sonra düzelmeye başladı. Bizlere bu imkanı sağlayan Türkiye'den Allah razı olsun." dedi.



Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 15 Ekim Pazar günü saat 17.00'de tamamlanacak.