Suriyelilerin Bayram Sonrası Dönüşleri Sürüyor

Kurban Bayramı'nı Fırat Kalkanı Harekatı'yla güvenli hale dönüştürülen bölgelerde geçiren Suriyelilerin dönüşleri devam ediyor.



Esselame Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, burada Gümrük ve Muhafaza ekiplerince yapılan kontrolden sonra Türkiye'ye giriş yapıyor.



Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü yetkilileri, 5 Eylül'den bu yana 17 bin Suriyelinin Türkiye'ye giriş yaptığını, bugün de 2 bin kişinin daha Türkiye'ye giriş yapmasının beklendiğini bildirdi.



Suriyeli Selma Ali, gazetecilere açıklamasında, 6 yıl önce çocuklarıyla birlikte terk ettiği köyüne gidebilmenin sevincini yaşadığını belirtti. Ali, kendilerine sunulan hizmetin yıllar sonra aldığı en güzel bayram hediyesi olduğunu ifade etti.



Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 15 Ekim Pazar günü saat 17.00'de tamamlanacak.



Öte yandan, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yollanan insani yardım malzemelerini taşıyan tırların sınır kapısından geçiş yapması da yoğunluğun artmasına neden olurken, kapıdaki araç kuyruğu 2 kilometreye ulaştı.