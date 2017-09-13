Suriyelilerin Bayram Sonrası Dönüşleri Sürüyor

Fırat Kalkanı Harekatı sonrası güvenli hale gelen bölgelerde Kurban Bayramı'nı geçiren Suriyelilerin dönüşleri devam ediyor.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle terör örgütlerinden temizlenen Halep kenti sınırlarında kalan bölgelerde bayramı huzur içinde geçiren Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor.



Suriye tarafındaki işlemlerinin ardından Suriye plakalı otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirilen Suriyeliler, burada gümrük muhafaza ekiplerince yapılan kontrolden sonra Türkiye'ye giriş yapıyor.



Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü yetkilileri, 5 Eylül'den bu yana 15 bin Suriyelinin Türkiye'ye giriş yaptığını, bugün ise 2 bin kişinin daha Türkiye'ye giriş yapacağını bildirdi.



Suriyeli Seliha Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce savaş nedeniyle terk ettiği köyüne gidebildiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.



Muhammed, Türk devletinin sağladığı bu kolaylık sayesinde yıllar sonra çocukları başta olmak üzere anne, baba ve bir çok yakınıyla bayramı bir arada geçirdiğini ifade etti.



Mumin Muhammed de Fırat Kalkanı Harekatı sonrası yaşadıkları yerlerden DEAŞ'ın temizlendiğini bu sayede iki bayramda rahat bir şekilde ülkesine gidip geldiğini ancak bayramı eskisi gibi sevinç içesinde yaşayamadıklarını söyledi.



Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 15 Ekim Pazar günü saat 17.00'de tamamlanacak.