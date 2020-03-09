Suriyelilerin, bayram için ülkesine gidişleri sürüyor
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Ramazan Bayramı, Güncel

Suriyelilerin, bayram için ülkesine gidişleri sürüyor

Suriyelilerin, bayram için ülkesine gidişleri sürüyor RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 2 Mart'ta başlayan geçişleri sürüyor.

09.03.2020 11:31 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:31
Suriyelilerin, bayram için ülkesine gidişleri sürüyor

Suriyelilerin, bayram için ülkesine gidişleri sürüyor

 

RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 2 Mart'ta başlayan geçişleri sürüyor.

Suriyeliler, Ramazan Bayramı'nı geçirmek üzere ülkelerine gitmek için çeşitli kentlerden Kilis'e geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen bölgelerdeki yakınlarının yanında bayramı geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis Valiliği'ne online olarak müracaat ediyor. Başvuruların ardından işlemleri yapılan Suriyeliler, 2 ile 5 ay süreyle kalabilecekleri Suriye'ye, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden geçiş yapıyor.


Kaynak: DHA

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