SURİYELİLERİN BAYRAM DÖNÜŞÜ BAŞLADI
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SURİYELİLERİN BAYRAM DÖNÜŞÜ BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler, Türkiye'ye dönmeye başladı.

KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler, Türkiye'ye dönmeye başladı.

Kurban Bayramı için 6- 18 Temmuz tarihleri arasında ülkelerine giden Suriyeliler dönüşe geçti. Bayramı ülkelerinde geçirmek için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır kapısından Suriye'ye giden 23 bin kişi, bu sabahtan itibaren yeniden gelmeye başladı. Bayramı ülkelerinde geçirdikleri için mutlu olduklarını söyleyen Suriyeliler, ülkeye girişlerinin sonrasında kendilerini bekleyen araçlarla ikamet ettikleri adreslere gitti

Bayram için ülkesine giden Suriyeliler, yıl sonuna kadar geri dönebilecek.

SURİYELİLERİN BAYRAM DÖNÜŞÜ BAŞLADI
SURİYELİLERİN BAYRAM DÖNÜŞÜ BAŞLADI
SURİYELİLERİN BAYRAM DÖNÜŞÜ BAŞLADI
SURİYELİLERİN BAYRAM DÖNÜŞÜ BAŞLADI
SURİYELİLERİN BAYRAM DÖNÜŞÜ BAŞLADI
SURİYELİLERİN BAYRAM DÖNÜŞÜ BAŞLADI
SURİYELİLERİN BAYRAM DÖNÜŞÜ BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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