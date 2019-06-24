Suriyelilerin bayram dönüşleri devam ediyor
Ramazan Bayramı'nı geçirmek üzere ülkelerine giden Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor.
Ramazan Bayramı'nı geçirmek üzere ülkelerine giden Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor.
Suriye'nin İdlib ve kırsalındaki yerleşim yerlerinden Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyeli aileler, işlemlerinin ardından Türkiye'ye giriş yapıyor.
Ramazan Bayramı için Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkesine giden 36 bin Suriyeliden, 6 bin 700'ü 10 Haziran'da başlayan dönüşler kapsamında Türkiye'ye giriş yaptı.
Dönüşlerin 1 Kasım tarihine kadar devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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