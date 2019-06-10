- Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan detaylar

Suriyelilerin dönüşünden detaylar Suriyelilerin bayram dönüşleri başladı

Ramazan Bayramı için ülkelerine giden Suriyeliler, Türkiye'ye dönüyor

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Türkiye'ye dönüşleri başladı.

Suriye'nin İdlib ve kırsalındaki yerleşim yerlerinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyeli aileler, işlemlerinin ardından Türkiye'ye giriş yapıyor.

Ramazan Bayramı'nı geçirmek için Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 36 bin Suriyeli ülkelerine gitmişti.

Kaynak: AA