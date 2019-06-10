Suriyelilerin bayram dönüşleri başladı
- Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan detaylar Suriyelilerin dönüşünden detaylar Suriyelilerin bayram dönüşleri başladı Ramazan Bayramı için ülkelerine giden Suriyeliler, Türkiye'ye dönüyor Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Türkiye'ye dönüşleri başladı.
- Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan detaylar
Suriyelilerin dönüşünden detaylar Suriyelilerin bayram dönüşleri başladı
Ramazan Bayramı için ülkelerine giden Suriyeliler, Türkiye'ye dönüyor
Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Türkiye'ye dönüşleri başladı.
Suriye'nin İdlib ve kırsalındaki yerleşim yerlerinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyeli aileler, işlemlerinin ardından Türkiye'ye giriş yapıyor.
Ramazan Bayramı'nı geçirmek için Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 36 bin Suriyeli ülkelerine gitmişti.
Kaynak: AA
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