Suriyelilerin bayram dönüşleri

Ramazan Bayramı'nı geçirmek için ülkelerine giden Suriyelilerin, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye dönüşleri sürüyor.

Bayramı Azez, Mare, Soran, Aktarin ve Çobanbey gibi güvenli bölgelerde geçiren Suriyeliler, Essalame Gümrük Kapısı'na geliyor.

Suriyeliler, buradaki işlemlerinin ardından çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca tampon bölgeye kurulan çadırlara geçiyor.

Göç İdaresi İl Müdürlüğü ve polis ekiplerinin nezaretinde işlemlerini yaptırmalarının ardından otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirilen Suriyeliler, gümrük muhafaza personelinin kontrolünden sonra Türkiye'ye giriyor.

Suriyeli Ahmed El Amir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramı ülkesinde yakınlarıyla geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Yaklaşık 7 yıl önce olayların şiddetini artırması sonucu birçok yakınını geride bırakarak Türkiye'ye geldiğini ve Bursa'ya yerleştiğini anlatan El-Bakır, verilen izin sayesinde yıllar sonra ilk kez bayramı Suriye'de yaşayan annesi, babası ve kardeşlerinin yanında geçirdiğini söyledi.

Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemlerinin 1 Kasım Cuma günü saat 17.00'de tamamlanacağı, bugün itibarıyla yaklaşık 7 bin Suriyelinin Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenildi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 20 bin 576 Suriyeli ülkesine gitmişti.

Kaynak: AA