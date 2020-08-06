Suriyelilerin aşiretinden PKP/YPG'ye tepki Suriye'de rejim ve YPG'nin zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan Abraz Aşireti, PKK/YPG'nin bölgedeki zulmüne karşı vatandaşlarını birlik ve beraberliğe davet edip mücadele etmeye çağırdı.

Suriye'de rejim ve YPG'nin zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan Abraz Aşireti, PKK/YPG'nin bölgedeki zulmüne karşı vatandaşlarını birlik ve beraberliğe davet edip mücadele etmeye çağırdı.

Malatya'da yaşayan Suriyeli Abraz Aşireti lideri Muhammed Elmişel, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de yaşayan halka sürekli zulmettiğini belirterek, birlikte hareket etme çağrısında bulundu. Bir basın toplantısı düzenleyen Elmişel ve aşiret üyeleri, son olarak teröristlerin Suriye'de bir aşiret liderine suikast düzenlediğini ifade ederek, duruma tepki gösterdi. Bölgede yaşayan herkese çağrıda bulunan Elmişel, "Bütün kabile liderlerine, Kürt, Türkmen, Süryani kardeşlerimize çağrıda bulunuyoruz. Bölge halkı PKK/YPG'nin zulmüne razı değil. Tüm Suriye halkına çağrımız birlikte olup terör örgütü ile savaşalım" dedi.

Kandil!in mafya askerlerine karşı savaş ilan ettiklerini belirten Elmişel, "Bütün insanlara çağrıda bulunuyoruz, bu PKK'nın zulmüne birlikte karşı durmadıkça bizleri öldürecekler. Her gün milletin mallarını gasp edip yakıyorlar, birçok çok köye zulüm ettiler, yaktılar. Özellikle bunlar bazı devletlerden destek alıyorlar. Bu devletler aynı zamanda biz teröre karşıyız diyorlar ama PKK/YPG'yi de arkadan destekliyorlar. Örgüt bölgede aşiret liderlerini öldürüyor. Biz susarsak daha zulümler görürüz" diye konuştu.

Birlikte olmamaları durumunda PKK'nın bölgede ev ve arazilerini yağmalamaya devam edeceğini belirten Elmişel, örgüte karşı durmaları gerektiğini söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA