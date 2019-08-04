Suriyelileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 13 yaralı

ŞANLIURFA'da Suriyelileri taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjteki demir bariyerlere çarptı. Kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza, Şuruç- Şanlıurfa karayolunun 42'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, şehir dışından kente gelen Suriyelileri taşıyan plakası ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen minibüs, kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan 13 Suriyeli, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturması sürüyor.



Kaynak: DHA