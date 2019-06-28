Suriyelilere yönelik yardımlar

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca temin edilen buzdolabı ve gıda kolileri Kilis'te yaşayan ihtiyaç sahibi Suriyelilere dağıtıldı.

Vakfın Kilis Koordinasyon Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güney Afrika Yardım Kuruluşu Jamiatul Uleme'nin iş birliğiyle finanse edilen 100 buzdolabı yapılan saha çalışmaları sonrası tespit edilen ihtiyaç sahibi Suriyeli ailelere teslim edildi.

Vakfın Suriye Babuselam Koordinatörü Hasan Aksoy, proje kapsamında Suriye sınırına yakın Hatay, Şanlıurfa ve Kilis'te yaşayan toplam 2 bin 100 aileye ulaşılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Tespit edilen ailelere buzdolabı, vantilatör ve gıda yardımı yapıldığını aktaran Aksoy, "Amacımız yaz ayında artan sıcaklıkta mülteci ailelerimize destek olabilmek. Bu kapsamda desteklerini esirgemeyen tüm hayırseverlerden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Buzdolabı hediye edilen Ahmet El Cuma da savaşın başladığı ilk günden bu yana Türk halkının kendilerini bir an olsun yalnız bırakmadığını belirterek, buzdolabı sayesinde mutfak malzemelerinin artık bozulmayacağını bildirdi.

Kaynak: AA