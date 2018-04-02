Suriyelilere Yönelik Yardımlar

Aksaray İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde temin edilen 25 ton patates yüklü tır, Suriyelilere ulaştırılmak üzere Kilis'e gönderildi.

Aksaray İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Önder Özkan, Somuncu Baba Külliyesi önünde yaptığı açıklamada, Suriye'de çok büyük insanlık dramının yaşandığını söyledi.

Aksaray'daki hayırseverlerin katkılarıyla bölgeye yardım malzemeleri göndermeye devam ettiklerini belirten Özkan, "Bu tırımız Namazı Seven Çocuklar Kulübümüzün katkılarıyla temin edildi. Bizler her zaman oradaki kardeşlerimizin yanındayız. Oradaki sıkıntılar bitene kadar yardım kampanyalarını düzenlemeye devam edeceğiz."

Konuşmanın ardından yardım tırı dualarla uğurlandı.