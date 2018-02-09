Suriyelilere Yönelik Yardımlar

Aksaray İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde temin edilen ve Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Mehmetçiklere atfedilen 25 ton un ve kıyafetin konulduğu tır, Suriyelilere ulaştırılmak üzere Kilis'e gönderildi.

Aksaray İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Önder Özkan, Cumartesi Pazarı'ndaki uğurlama töreninde, Suriyelilere yardım etmek amacıyla kampanya düzenlemeye devam ettiklerini söyledi.

Bu yıl içinde üçüncü yardım tırını bölgeye gönderdiklerini aktaran Özkan, şöyle konuştu:

"Gönderdiğimiz yardım tırının özel bir durumu var. Yarısı Aksaraylı hayırseverlerin katkısıyla, diğer yarısı ise Türkiye'nin dört bir tarafından yapılan bağışlarla doldu. Tırımızı Afrin'deki Zeytin Dalı Operasyonu'nda şehit olan Mehmetçiklerimizin anısına gönderiyoruz. Şu an burada huzurlu, güvenli yaşam sürdürüyorsak Mehmetçiklerimiz sayesindedir. Mehmetçik, hem oradaki mazlum kardeşlerimizin hem de ülkemizin güvenliğini sağlamak için canla başla mücadele ediyor. Biz de elimizden geldiğince desteğimizi sunmaya çalışıyoruz."

Konuşmanın ardından yardım tırı dualarla uğurlandı.