Suriyelilere Yönelik İnsani Yardımlar

Türk Kızılayı ve çeşitli dernekler tarafından Suriye'nin Lazkiye kırsalındaki Türkmen Dağı ile İdlib kırsalına 4 tır gıda malzemesi ulaştırıldı.



Çeşitli illerden gönderilen yardım yüklü tırlar, Suriye'ye gönderilmek üzere Hatay'a geldi.



Sınıra sevk edilen tırlar, burada insani yardım ve acil girişler için beton blokların kaldırıldığı bazı alanlardan Suriye plakalı araçlara yüklendi.



Un, patates ve kuru gıdanın da bulunduğu malzemelerin, Lazkiye kırsalındaki Türkmen Dağı ile İdlib kırsalındaki halka dağıtılacağı öğrenildi.



Sınırda, yardım faaliyetleri için kaldırılan duvar bloklar yerine sınır fiziki güvenlik projesi kapsamında, daha önce planlanan çerçevede "balistik kapı" inşasının devam ettiği, söz konusu noktaların hudut birliklerince 24 saat kontrol altında tutulduğu bildirildi.