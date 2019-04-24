Suriyelilere Ramazan Yardımı

Kilis'te, ramazan öncesi fakir 110 Suriyeli aileye gıda yardımında bulunuldu.

İnsani Yardım Derneği Kilis il Şubesi ile Kilis Ensar Sevgi ve Kardeşlik Derneği tarafından Ramazan öncesi Suriyeli fakir ve mağdur ailelere gıda maddeleri yardımında bulunuldu.

Kilis Ensar Sevgi ve Kardeşlik Derneği Başkanı Yahya Öztürk, Ramazan öncesi fakir Suriyeli aileleri tespit ettiklerini ifade ederek, "Uluslararası yardım kuruluşu olan Merhamet Teşkilatına bağlı İnsani Yardım Derneği ile iş birliği yaparak 110 fakir Suriyeli aileye gıda yardımında bulunduk. Ramazan ayı içerisinde bağışların olması halinde yardımlarımız sürecek. Emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KİLİS

Kaynak: İHA