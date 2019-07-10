Suriyelilere özel harekatlı uygulama

Adana'da polis ekipleri, Suriyelilere yönelik yaptığı uygulamada bin 294 şahsın kayıtlarını tek tek inceleyerek başka illerde kayıtlı olan 51 Suriyeli vatandaşı var olan o illere gönderdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri Adana'da yaşayan yaklaşık 300 bin Suriyeliyi kontrol altında tutmak ve kaçak girişlerin önüne geçmek için onların yoğunlukta yaşadığı Mirzaçelebi Mahallesi'nde uygulama yaptı. Aralarında özel harekat, çevik kuvvetinde bulunduğu yaklaşık 150 polis tek tek kimlik kontrolü yaptı. Polis ekipleri, Suriyeli şahısların fotoğraflarını da çekerek kayıt oluşturdu. Yapılan uygulamada polis, 112 araç kontrol edip, 124 Türk, 1 İran, 2 Nijerya, 4 Irak, bin 163 Suriye uyruklu olmak üzere toplam bin 294 şahsın kayıtlarını gözden geçirdi. Başka illerde kayıtlı ve yol izin belgesi bulunmayan 51 Suriye uyruklu şahıs bağlı olduğu illere gönderildi. Bu şahısları taşıdığı belirlenen 3 araç sürücüsüne toplam 14 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

Hırsızlık suçundan aranması olan 1 Suriye uyruklu şahıs işlem yapılmak üzere Dağlıoğlu Polis Merkezine teslim edildi. Türkiye Giriş yasağı olan Yabancı 1 Suriye uyruklu şahıs gerekli sınır dışı edilme işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürülüğüne teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İHA