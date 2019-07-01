"Suriyelilere linç girişiminde ekonomik koşullar ve kültürel uyum sorunları etkili oluyor"
Türkiye çapında en fazla sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan İstanbul'da Suriyelilerle mahalle sakinleri arasında şiddet vakaları yaşanıyor. Sebepleri arasında ekonomik durum ve kültürel uyumsuzluk var.
İstanbul Küçükçekmece'de 12 yaşındaki bir Türk çocuğun yaşıtı olan bir Suriyeli çocuk tarafından sözlü cinsel tacize uğradığı yönündeki iddialar mahalle sakinlerini sokağa dökerek Suriyelilere yönelik linç girişimine dönüştü.
Polis, taciz iddiasını yalanlamış olsa da, yaşanan öfke patlaması sonucunda Suriyelilere ait dükkanlara zarar verilerek bazıları yağmalandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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