Suriyelilere kömür yardımı - Haberler
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Suriyelilere kömür yardımı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Suriyelilere kömür yardımı

İnhisar Belediyesi, kış soğuklarını iyiden iyiye hissetmeye başladığı bu günlerde, ihtiyaç sahibi Suriyeli vatandaşlara yönelik kömür yardımı uygulaması başlattı.

BİLECİK (İHA) - İnhisar Belediyesi, kış soğuklarını iyiden iyiye hissetmeye başladığı bu günlerde, ihtiyaç sahibi Suriyeli vatandaşlara yönelik kömür yardımı uygulaması başlattı. Belediye ekipleri, evlerinde ziyaret ettikleri vatandaşlara kömür torbalarını dağıttı.

Sosyal yardımlar konusunda yaptığı çalışmalarla dikkati çeken Bilecik'in İnhisar Belediyesi, soğuk kış günlerinin hissedildiği bugünlerde anlamlı bir yardım uygulaması başlattı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi Suriyeli aileleri evlerinde ziyaret ederek, kendilerine kömür yardımında bulunuyor.

"Hiçbir aile üşümeyecek"

Konuya ilgin açıklamada bulanan Başkan Kepez," İlçelerindeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerin her zaman yanında olamaya devam ediyoruz. Hiçbir aile üşümeyecek" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Suriyelilere kömür yardımı

Suriyelilere kömür yardımı

İhlas Haber Ajansı - Politika

Suriyeli, Bilecik, Kömür, Politika, Haber

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