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- Suriyelilere kış yardımı

- Suriyelilere kış yardımı Suriye'nin Halep kenti kırsalında bulunan Azez, El Bab ilçe merkez ve çadır kentlerde yaşayan İdlibli sivillere Türk sivil toplum kuruluşlarının yardımları sürüyor.

09.03.2020 11:45 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:48
- Suriyelilere kış yardımı

- Suriyelilere kış yardımı

AZEZ - Suriye'nin Halep kenti kırsalında bulunan Azez, El Bab ilçe merkez ve çadır kentlerde yaşayan İdlibli sivillere Türk sivil toplum kuruluşlarının yardımları sürüyor.

Suriye rejimi ile Rusya'nın saldırısından kaçarak Kilis'in karşısında bulunan Azez ve kırsalına gelen İdlibliler, eksi 5 dereceyi bulan soğuk hava ile mücadele ediyor. Savaşın ardından yoğun kış koşulları ile karşı karşıya kalan Suriyeliler, çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Bölgedeki Türk sivil toplum kuruluşları ise ağır kış koşullarında yaşam mücadelesi veren İdliblilerin ihtiyaçlarına yetişiyor.

Bölgede bulunan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı da çadırlarda yaşayan Suriyelilere kömür, gıda ve battaniye gibi yardımlarda bulunuyor. İHH Kilis Basın Sorumlusu Yakup Alaca, "Şubat ayında Halep'in Azez ve El Bab ilçelerinin merkezinde ve çadır kentlerde yaşayan toplam 4 bin 655 aileye gıda kolisi, 7 bin 260 aileye kömür desteği, bin 60 aileye hijyen paketi ve 522 kişiye battaniye desteği verdik" dedi.

Bu sene son yılların en soğuk kışını geçiren Suriye'de en çok olumsuz etkilenen çocuklar ve kadınlar olduğunu ifade eden Alaca, "Türkiye'deki hayırseverlerimizin göndermiş olduğu yardımları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Esed rejimin ve destekçilerin son aylarda artan saldırılarından dolayı evlerini terk edip Türkiye sınırına yakın bölgelere göç eden kişi sayısı 1 milyon 250 bini aştı.

- Suriyelilere kış yardımı

Kaynak: İHA

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- Suriyelilere kış yardımı

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