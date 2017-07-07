Suriyelilere Karşı Kışkırtıcı Etkinlik Düzenleyen Şahıs Serbest Bırakıldı

Eskişehir'de Suriyelilere karşı internet üzerinden bir sayfa oluşturarak, kışkırtıcı ifadeler kullanan şahıs çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.



Bilişim ve siber suçların tespiti ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Eskişehir'de sosyal paylaşım sitesi Facebook'da "Şehr-i Müdafaa (Suriyeliler)" adında ve "Şehrimizde günden güne büyüyen Suriyeli terörüne ben Eskişehir çocuğuyum diyen herkes katılsın" başlığında bir etkinliğin düzenlendiği tespit edildi. Etkinlik sayfasında ise vatandaşları Suriyeli mültecilere karşı kışkırtıcı ve nefret söylemi içeren paylaşımların yapıldığı, insanların kanunsuz eyleme davet edildiği görüldü. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, etkinliği düzenleyen Y.Y. isimli şahsı yakaladı. Tutuklama talebi ile Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şahıs, Eskişehir 2. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.



Öte yandan bahse konu etkinlik sayfasında suç unsuru paylaşım yapan 7 şahısla ilgili olarak da soruşturma devam ediyor. - ESKİŞEHİR