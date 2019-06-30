Suriyelilere ait Tekstil atölyesi alev alev yandı

Suriyelilere ait Tekstil atölyesi alev alev yandı

Suriyelilere ait Tekstil atölyesi alev alev yandıKİLİS(İHA)- Suriyelilere ait Tekstil atölyesinde yangın çıktı Kilis itfaiyesi yangına müdahale ediyor.

Suriyelilere ait Tekstil atölyesi alev alev yandı
KİLİS(İHA)- Suriyelilere ait Tekstil atölyesinde yangın çıktı Kilis itfaiyesi yangına müdahale ediyor.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.